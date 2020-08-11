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11 авг 2020

Коронавирус все-таки уничтожил продажи автомобилей

Коронавирус все-таки уничтожил продажи автомобилей

Многие крупнейшие мировые автопроизводители закончили второй квартал с убытками, а у тех из них, кому удалось сохранить прибыль, она значительно упала

За последнюю неделю большинство крупнейших мировых автопроизводителей представили финансовую отчетность за второй квартал: она ожидаемо оказалась плохой, так как на этот квартал во многих странах пришлись наиболее жесткие карантинные меры. Сегодня Toyota представила отчетность за первый квартал (японская компания отсчитывает финансовый год с апреля, так что это соответствует второму кварталу при обычном отсчете): ее чистая прибыль упала на 74%, до ¥158,8 млрд ($1,5 млрд).

Неделю назад Volkswagen также отчитался за второй квартал: выручка немецкого автопроизводителя упала на 37%, до €41,1 млрд. VW закончил второй квартал с чистым убытком в размере €2,4 млрд против прибыли €5,1 млрд во втором квартале 2019 года. Из-за плохих результатов компании пришлось существенно сократить дивиденды — с €6,5 на акцию до €4,5. Другой немецкий автопроизводитель, BMW, отчитался с квартальным убытком впервые с 2009 года: убыток составил €666 млн против прибыли €2,2 млрд годом ранее. Выручка BMW снизилась на 22,3%, до €20 млрд.

Любопытно, что в последнее время на рынке появились признаки восстановления — так, британские автопродажи в июле выросли впервые с начала года, показав рост на 11,3%, продажи автомобилей в Китае в прошлом месяце также выросли — на 15%. В то же время прогнозы на нынешний год остаются не слишком обнадеживающими: по мнению Европейской ассоциации автопроизводителей, автопродажи в ЕС по итогам 2020 года снизятся на 25%, до 9,6 млн.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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