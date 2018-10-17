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17 окт 2018

Кошмары страховщиков

Кошмары страховщиков

Опубликован список наиболее убыточных случаев

Компании Альфа страхование пришлось выложить 12,8 млн. рублей за аварийный Mercedes-Benz SL в г. Рязань. Этот страховой случай возглавил печальный список. Вторым стал Mercedes-Benz S 65 AMG в Воронеже с выплатой после ДТП в 11 800 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнул угон в Москве Mercedes-Benz GL, за который заплатили 10 800 тыс. рублей.

С небольшим отрывом от тройки следуют три машины, за которые выплатили по 10 000 тыс. рублей: Rolls-Royce Wraith, Mercedes-Benz AMG G63 и Porsche Cayenne. Дальше в списке следуют убытки компании после ДТП, а в одном случае – пожара, в размере 9 с небольшим миллиона по каждому происшествию: Mercedes-Benz GLE, Mercedes-Benz S, а также грузовые Mercedes-Benz Actros 3341 AK и MAN TGS.

Из списка машин, принесших самые значительные убытки видно, что наибольшие затраты по ДТП и угонам приносит продукция баварского концерна. Это касается и легковых и грузовых транспортных средств.

Такие информационные посылы страховых компаний происходят на фоне обсуждения стоимости ОСАГО и КАСКО в правительственных структурах. Страховщики продолжают жаловаться на убыточность некоторых видов страхования, пытаясь инициировать базовые стоимости страховых договоров.

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При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, speedme

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