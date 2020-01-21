Красивые номера – ценник назван

Минэкономразвития России разработало тарифы, по которым можно будет легально купить автомобильные номерные знаки с «красивым» сочетанием букв и цифр

Согласно нормативным документам, самая высокая базовая пошлина составляет 600 000 рублей. Столько придётся заплатить за номерные знаки с тремя одинаковыми цифрами и буквами. На другие комбинации букв и цифр цены варьируются от 5000 до 450 000 рублей, при этом региональным властям разрешат уменьшать или увеличивать размер пошлины в десять раз, то есть стоимость самых дорогих номеров может доходить до миллиона рублей.

Любопытно, что при перепродаже автомобиля с «красивыми» номерами новому хозяину придётся ещё раз оплачивать повышенную госпошлину. В случае отказа номерные знаки возвратятся в ГИБДД, а владельцу выдадут обычные номера. Исключение сделают для тех случаев, когда машина с «красивыми» номерами передаётся по наследству или если владелец хочет оставить номера себе и перевесить их на другую машину.