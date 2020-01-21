Автомобильный портал Motorpage
21 янв 2020

Красивые номера – ценник назван

Красивые номера – ценник назван

Минэкономразвития России разработало тарифы, по которым можно будет легально купить автомобильные номерные знаки с «красивым» сочетанием букв и цифр

Согласно нормативным документам, самая высокая базовая пошлина составляет 600 000 рублей. Столько придётся заплатить за номерные знаки с тремя одинаковыми цифрами и буквами. На другие комбинации букв и цифр цены варьируются от 5000 до 450 000 рублей, при этом региональным властям разрешат уменьшать или увеличивать размер пошлины в десять раз, то есть  стоимость самых дорогих номеров может доходить до миллиона рублей.

Любопытно, что при перепродаже автомобиля с «красивыми» номерами новому хозяину придётся ещё раз оплачивать повышенную госпошлину. В случае отказа номерные знаки возвратятся в ГИБДД, а владельцу выдадут обычные номера. Исключение сделают для тех случаев, когда машина с «красивыми» номерами передаётся по наследству или если владелец хочет оставить номера себе и перевесить их на другую машину.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

ЦОДД рекомендует водителям находиться в повышенном внимании

21 января 2020

Россию захватывают радиоактивные машины

21 января 2020

В Москве запустят новые выделенные полосы

21 января 2020
Cadillac XT6 2020

В Россию едет Cadillac XT6

21 января 2020
Ford S-MAX 2020

Ford S-Max и Galaxy получили последнее обновление перед смертью

21 января 2020

GM сдает позиции и «сливает» раунд за раундом

21 января 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru XV - subaru xv tokyo 2019 знает, на какие точки нажимать Тест драйв
18 января 2020

Subaru XV
"Subaru XV Tokyo знает, на какие точки нажимать"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"
Chery Tiggo 4 - каким стал chery tiggo 4 2020 с «роботом»
Тест драйв
09 января 2020

Chery Tiggo 4
"Каким стал Chery Tiggo 4 с «роботом»"
Mercedes-Benz X-Class - и черный-черный mercedes-benz x-class x 350 d 4matic at7 2018
Тест драйв
04 января 2020

Mercedes-Benz X-Class
"И черный-черный Mercedes-Benz X-Class…"

Написано новостей:

2 5 0 5 1