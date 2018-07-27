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27 июл 2018

Красивые номера все же будут продавать с аукционов

Красивые номера все же будут продавать с аукционов

На этой неделе в Госдуме приняли поправки изменяющие порядок регистрации транспортных средств. Но из первоначального проекта исчезла часть, касавшаяся официальной продажи «красивых» номеров. Теперь ситуацию придется исправлять.

Перед рассмотрением закона о регистрации транспортных средств исчезновение из проекта части, касающейся официальной продажи номеров с аукционов, депутаты прокомментировали в том духе, что им не нравятся рыночные отношения в этой области.

Судя по всему, народным избранникам напомнили, что поручение подготовить законопроект об официальной продаже номеров с особым буквенно-цифровым сочетанием, подписал Владимир Путин в далеком 2007 году. Да и глава ГИБДД Михаил Черников в числе основных задач после назначения на пост назвал легализацию продажи «красивых» номеров.

На заседании Госдумы было подготовлено поручение комитету по транспорту подготовить соответствующий законопроект. Когда его члены сделают это неизвестно, но введение аукционов отложен как минимум на год.

Сегодня в России существует черный рынок по продаже «красивых» номеров, через который идут существенные денежные потоки (естественно, в карманы предприимчивых граждан и гаишников, а не в бюджет). В Москве стоимость такого номера может достигать нескольких миллионов рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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