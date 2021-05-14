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14 май 2021

Краснодарский край хочет ограничить въезд машин других регионов

Краснодарский край хочет ограничить въезд машин других регионов

Законодательное собрание Краснодарского края выступило с инициативой полного ограничения проезда машин других регионов

Зачем? Все просто, власти опасаются, что всем попросту не хватит места - туристический поток оказался слишком высоким. Как сообщает ТАСС, за майские праздники курорты посетило на двадцать процентов больше людей чем за аналогичный период 2019 года. А что будет летом? Хотя гадать не нужно - ясно, что наплыв будет еще более масштабным, особенно если учесть, что все отели с сервисом "all-inclusive" забронированы на весь сезон.

Правда, до конца не ясно что из себя будут представлять ограничения. Один из вариантов - туристам предложат пользоваться самолётами и железной дорогой, а период, в который они будут действовать, продлится с 1 июня по 1 сентября.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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