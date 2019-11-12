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12 ноя 2019

Красное знамя Китая хочет убить Rolls-Royce

Красное знамя Китая хочет убить Rolls-Royce

Компания Hongqi (Хунцзы - Красное знамя) намерена пересадить состоятельных покупателей с британских автомобилей на отечественный автопром

Китайской марке придется, ни много ни мало, изменить свой собственный имидж, так как ранее она производила лишь правительственные лимузины, которые невозможно было купить частному лицу. Теперь руководство FAW, именно этому концерну принадлежит марка Hongqi, решило немного сменить курс и сделать из Hongqi более-менее массовую премиальную марку, доступную любому достаточно обеспеченному человеку, выбирающему сегодня Rolls-Royce в качестве автомобиля на каждый день.

Самое главное, что у китайцев есть своеобразный козырь. Дело в том, что помочь реализовать амбициозные планы китайцам должен бывший главный дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор, который ушёл работать на FAW в прошлом году. Более того, после покорения домашнего рынка в Hongqi собираются завоевать сердца любителей «тяжёлого люкса» во всём мире и сделать марку глобальной. Создавать «китайские Rolls-Royce» Тейлор будет в новом центре дизайна концерна FAW в Мюнхене.

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