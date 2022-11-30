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30 ноя 2022

Кризис криптовалют изменил автомобильный рынок

Кризис криптовалют изменил автомобильный рынок

Наблюдающийся в последние месяцы кризис на крипторынках отразился на автомобильном секторе.  Мировые эксперты сообщают о всплеске продаж подержанных машин премиум-класса

Да, известный факт – если делать все правильно, то на «крипте» можно разбогатеть – многие люди смогли сделать  себе сотни тысяч долларов, в буквальном смысле, из ничего. Разумеется, большие деньги стимулируют покупать  дорогие вещи, в том числе автомобили.

Впрочем, любой валютный рынок – это крайне нестабильная область. Сегодня тебе сопутствует успех, но уже завтра ты теряешь все. Последний кризис сильно обрушил цены на криптовалюты, в результате чего даже закрылось несколько крупных бирж.

Разумеется, многие трейдеры стали терпеть убытки. Они массово начали избавляться от своих престижных автопарков. В частности, аналитики вторичного рынка заметили вал объявлений по суперкарам и внедорожникам Mercedes-Benz G-класса.  К примеру, эксперты из США сообщают, что отдельные экземпляры «Геликов» в отличном состоянии  с мизерными пробегами и уходят на треть дешевле, чем год назад. Любопытно, но такая картина наблюдается и в России, то есть сейчас есть возможность купить премиальный автомобиль дешевле, чем раньше. Вероятнее всего, автомобили, которые будут ввозить по параллельному импорту также окажутся дешевле
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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