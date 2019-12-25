Кроссоверы - это язва на «теле» экологии

Автомобили класса SUV назвали вторым по величине источником углекислого газа в мире. Это серьезно волнует мировых исследователей, настолько, что уже высказываются предположения относительно ограничения продаж

Британский центр энергетических исследований (UKERC) опубликовал ежегодный «Обзор энергетической политики», в котором назвал популярность кроссоверов — одной из главных причин роста уровня выбросов углекислого газа в транспортном секторе. По мнению UKERC, правительству следует принять немедленные меры и ограничить продажи полноразмерных автомобилей.

В то же время UKERC отмечает, что тренд не уникален для Великобритании. Например, международное энергетическое агентство подсчитало, что с 2010 года количество кроссоверов на дорогах увеличилось на 60 процентов. Они являются вторым крупнейшим источником углекислого года после энергетического сектора, обгоняя даже тяжелую промышленность и авиацию. Спрос на большие автомобили саботирует переход к экологически чистому транспорту и должен быть взят под контроль.