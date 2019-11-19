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19 ноя 2019

Кроссоверы утратят свою популярность уже скоро

Кроссоверы утратят свою популярность уже скоро

По словам одного из руководителей американского концерна General Motors, потребители начали уставать от высоких вседорожников

О грядущем крахе SUV заговорил шеф-дизайнер General Motors Майкл Симко. В свежем интервью GM Authority Майкл  заявил, что сейчас потребители заинтересованы в машинах с более стильным и низким силуэтом, чем у кроссоверов. Именно в этом направлении работают сейчас почти все компании.

Другие эксперты уже поспешили заявить, что если кроссоверы будут становиться все ниже и спортивнее, то по логике вещей они превратятся в класс универсалов и хетчбеков  повышенной проходимости, которых на мировом рынке становится все больше и больше. Причем производители часто называют такие автомобили именно кроссоверами, дабы соблюдать тренд. Вполне возможно, что Майкл Симко, известный своими радикальными высказываниями, просто заявляет о том, что границы различных автомобильных сегментов будут размываться еще сильнее.

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