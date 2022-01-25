КTM испытывает новый дорожный спорткар

Компания, которая известна своими мотоциклами, решила создать автомобиль, да не простой, а спортивный, способный посоперничать со многими именитыми одноклассниками.

Это не первый опыт КТМ в строительстве спорткаров – у компании уже есть одна модель - X-Bow GT2. Правда, есть один нюанс – машина не имеет допуска на дороги общего пользования. Собственно, новинка станет гражданской версией данного спорткара.

Силовая установка здесь будет использована ровно та же, что и на гоночном варианте – 600-сильный турбо-мотор 2.5, который позаимствовали от Audi RS3. Разница же будет заключаться в перенастроенной подвеске , доработанном интерьере и увеличенном количестве шумоизоляции, тем самым будущая новинка станет несколько тяжелее, чем трековый суперкар, сухой вес которого составляет 1048 килограммов.