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25 янв 2022

КTM испытывает новый дорожный спорткар

КTM испытывает новый дорожный спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Компания, которая известна своими мотоциклами, решила создать автомобиль, да не простой, а спортивный, способный посоперничать со многими  именитыми одноклассниками.

Это не первый опыт КТМ в строительстве спорткаров – у компании уже есть одна модель - X-Bow GT2. Правда, есть один нюанс – машина не имеет допуска на дороги общего пользования. Собственно, новинка станет гражданской версией данного спорткара. 

Силовая установка здесь будет  использована ровно та же, что и на гоночном варианте – 600-сильный  турбо-мотор 2.5, который позаимствовали от Audi RS3.  Разница же будет заключаться в перенастроенной подвеске , доработанном интерьере и увеличенном количестве шумоизоляции, тем самым будущая новинка станет несколько тяжелее, чем трековый суперкар, сухой вес которого составляет 1048 килограммов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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