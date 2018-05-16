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16 май 2018

Кто больше всех заработал на новых автомобилях? Топ-10

Кто больше всех заработал на новых автомобилях? Топ-10

Продажи новых автомобилей растут, растет и выручка автомобильных компаний: по итогам первых трех месяцев от продаж новых автомобилей они получили 498 миллиарда рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее.

Долгое время лидером по выручке была японская Toyota, но по итогам первого квартала она пропустила вперед Kia, чья выручка составила более 62 миллиардов рублей, что более чем в полтора раза больше чем годом ранее. Японцы же смогли собрать с российских покупателей 48,5 миллиардов рублей (+8%). Замыкает тройку отечественная Lada с показателем в 75 млрд 790 млн рублей (+37,5%).

Четвертую позицию занимает корейский производитель Hyundai (43,1 млрд руб.; +34,7%). Замыкает пятерку лидеров российского рынка по выручке немецкий бренд Mercedes-Benz (35,8 млрд руб.; +7,3%). Следом идут BMW, Volkswagen, Renault, Nissan и Lexus

Эксперты агентства «Автостат» отмечают, что в в десятку лидеров по выручке попали как представители премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Lexus), средневзвешенная цена автомобилей которых составляет от 3,8 млн рублей, так и производители машин массового сегмента (Lada, Renault), имеющих средневзвешенную цену менее 1 млн рублей. При этом все они демонстрируют прирост выручки: лучше других это удалось сделать KIA (+57,9%), хуже всего – Lexus (+0,6%).
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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