Кто пострадает в ДТП больше – мужчина или женщина?

Ответ – женщины, но это связано не с гендерными различиями, а с выбором самой машины

Страховой институт дорожной безопасности США пришел к выводу, что женщины могут куда сильнее травмироваться в ДТП, чем представители сильного пола. Так, например, при лобовых столкновениях они более чем в два раза чаще мужчин получают серьезные переломы, ушибы внутренних органов и другие тяжелые травмы. А все дело в том, что прекрасная половина человечества до сих пор предпочитает передвигаться на маленьких автомобилях, которые являются заведомо более травмоопасными. То есть, когда мужчина сядет за руль какого-нибудь крупного седана или кроссовера, женщина предпочтет поехать на компактном хэтчбеке, который в результате ДТП проявит себя значительно хуже, особенно, если столкновение произойдет с более крупным автомобилем.

На фоне этого исследования институт активно поддерживает внедрение на краш-тестах манекенов «женского типа», которые смогут демонстрировать более точные данные, благодаря которым, можно повысить безопасность будущих транспортных средств.