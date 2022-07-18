Кто сможет дольше проехать без масла в двигателе – BMW или Lexus?

Масло для двигателя, как кровь для человека – не будет этой важной жидкости и организм умрет. С машиной тоже самое – нет масла, двигатель «словит клина». Забавно, но у людей часто возникают вопросы, а произойдет ли это сразу, или через какой-то промежуток времени… Проверить все на собственном автомобиле рука не поднимется, но хорошо, что присутствуют блогеры, которые готовы устраивать подобные испытания.