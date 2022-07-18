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18 июл 2022

Кто сможет дольше проехать без масла в двигателе – BMW или Lexus?

Кто сможет дольше проехать без масла в двигателе – BMW или Lexus?
Автор фото: фирма-производитель
Масло для двигателя, как кровь для человека – не будет этой важной жидкости и организм умрет. С машиной тоже самое – нет масла, двигатель «словит клина». Забавно, но у людей часто возникают вопросы, а произойдет ли это сразу, или через какой-то промежуток времени… Проверить все на собственном автомобиле рука не поднимется, но хорошо, что присутствуют блогеры, которые готовы устраивать  подобные испытания.
Собственно, одному американскому эксперту пришла в голову мысль -  а сколько же способен проработать двигатель машины без масла? Было решено провести эксперимент, причем в качестве подопытных взяли не какие-нибудь малолитражки, а настоящие седаны бизнес класса – Lexus LS и BMW 735. Обе машины возрастные (по 20 лет каждой), зато моторы у них – мощные 400-сильные V8.
 
Испытывать машины решили в два этапа – сперва, после слива масла, двигатель должен поработать на холостых, в случае успеха, на машине уже начнут движение. Стоит сказать, что мотор Lexus «умер» еще на первом этапе, проработав немногим больше минуты, на BMW же удалось даже поездить, но после шести минут насилия мотор тоже сдался.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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