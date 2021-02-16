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16 фев 2021

Кто в Stellantis будет отвечать за премиум?

Кто в Stellantis будет отвечать за премиум?

Три марки, которые входят в новообразованный альянс, займутся разработкой и выпуском нового  автомобиля в премиальном сегменте

«Великолепная троица» - это Lancia, Alpha Romeo и DS.  Совместными усилиями они разработают некую новую модель, которая выйдет на рынок в 2024-2025 годах.  Причем в концерне готовы отдавать на откуп этим маркам все самое лучшее в плане технологий. То есть, эти три компании будут первыми получать, например, самые новые двигатели и другие агрегаты.

К сожалению, сказать точно, каким будет новый автомобиль, решительно невозможно. Концерн указывает на то, что она будет носить глобальный статус. Как минимум, машину будут продавать под тремя марками, то есть возникает похожая ситуация, когда Subaru и Toyota  продавали один и тот же спорткар под разными наименованиями.

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