Куда денутся сотрудники Toyota

После окончательного завершения производства на автомобильном заводе Toyota в Санкт-Петербурге запустили процесс консервации. К сожалению, практически весь персонал попал под сокращение.

Впрочем, на произвол судьбы их никто не оставит. Как сообщает председатель Межрегиональной организации Российского профсоюза работников промышленности Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Вышегородцев, всем сотрудникам выплачивается компенсация, которая составляет, минимум, двенадцать ежемесячных окладов.

Кроме того, в регионе есть несколько предприятий, которые нуждаются в кадрах. К таким, к примеру относится Кировский завод. В целом профсоюз будет следить за судьбой бывших работников Toyota. При необходимости персонал сможет пройти переобучение или курсы по повышению квалификации.