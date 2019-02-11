Куда уходит «дизель», в какие города?

Немецкие аналитики выяснили, какие страны с большой готовностью скупают "забракованные" на их родине автомобили. Страны СНГ тоже есть в списке

Аналитики отделения прикладной логистики Университета Вюрцбург-Швайнфурта, подготовившие исследование рынка совместно с Ассоциацией европейского бизнеса заявили о том, что в течение года резко увеличился экспорт подержанных автомобилей – более чем на 20 процентов, до 239 541 автомобиля. Наибольший рост поставок произошел на Украине (+136%), следом идет Хорватия (+89%), а замыкают список Болгария (+27%) и Румыния (+26%).

Эксперты заявляют что, например, на Украину отправляются более старые автомобили, по-видимому, из-за правил свободного импорта и относительно низких ввозных пошлин на подержанные автомобили из ЕС. Также указывается тот факт, что менее развитые европейские страны заинтересованы в дизельных автомобилях из Германии по причине низких цен. Что касается самого экспорта, то эксперты сходятся в одном – из-за всех дизельных ограничений он будет только расти.