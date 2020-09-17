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17 сен 2020

Культовый внедорожник Mini Moke возродят для Великобритании

Культовый внедорожник Mini Moke возродят для Великобритании
Автор фото: фирма-производитель

Компания Moke International анонсировала выпуск 56 экземпляров возрождённого ультракомпактного внедорожника Mini Moke для туманного Альбиона

Новый Moke базируется на шасси, конструктивно схожем с «тележкой» оригинального Mini Moke, который строили на основе Austin Mini (выпускался он в середине 60-х годов). Однако современный вариант отличается усиленной подвеской и более цепкими тормозами. Кроме того, он несколько крупнее и просторнее оригинала.

Открытый внедорожник комплектуют 1,1-литровым мотором, развивающим около 70 л.с., а также механической либо автоматической коробкой. Cовременный Moke способен разогнаться до 110 км/ч, расходуя при этом около 8 литров топлива на 100 километров. Компания Moke International владеет правами на бренд с 2015 года и последние годы выпускала открытые внедорожники для стран Карибского бассейна, где они используются в качестве трансферного транспорта.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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