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22 июн 2023

LADA Iskra не будет дешевым автомобилем

LADA Iskra не будет дешевым автомобилем

Интерес к данной модели особенно высок, так как АвтоВАЗ пообещал представить модель уже в следующем году.  Фотографии тестовых прототипов уже не раз мелькали в СМИ, а главе Минпромторга, Денису Мантурову, «Искру» даже показали в рамках закрытого показа.

Собственно, чиновнику автомобиль понравился, он даже заявил, что  "и по интерьеру, и по экстерьеру, и по начинке Iskra будет существенно обновлена по отношению к текущей версии "Гранты". Звучит интересно и одновременно пугающе, так как инсайты явно намекают - «народным» этот автомобиль точно не будет!

К примеру, сегодня в сеть просочилась информация о том, что для машины разрабатывают панорамную крышу! АвтоВАЗ, на удивление, дал абсолютно нейтральный комментарий, мол, вся информация, касающаяся новых опций грядущего модельного ряда, освещается в официальных пресс-релизах. То есть, подтверждения нет, но опровержения тоже!  А панорамная крыша – это дорогой элемент. Выходит, что потенциальный бюджетник в теории, на практике будет недешевым.

Кстати, по ценам можно предположить, что новинку будут продавать в вилке от 900 до 1.3-1.4 миллионов рублей.  Цифры вполне реальные, так как «самая народная Гранта» (идеологическим преемником которой и станет «Искра»), то есть полностью «голая», уже сейчас оценивается в 700 тысяч рублей – очевидно, что новинку никто не станет предлагать дешевле этой планки, тем более что в технологическом плане Lada Iskra – продукт другого уровня. Тут и новые агрегаты и новая платформа – европейская, CMF-B, которая досталась тольяттинцам по наследству от альянса Renault-Nissan.

С другой стороны, у нас есть обновленная Vesta, прайс на которую начинается с 1.2 миллионов.  Но это флагманская модель, а значит «Искра» должна стоять чуть ниже в табели о рангах. К слову, от Granta АвтоВАЗ откажется не сразу – в кулуарах Максим Соколов (президент концерна) говорил, что жизненный цикл модели продлится до 2026-2027 года. Решение логичное – «Гранта» всегда была хедлайнером продаж, потому что дешевле нее новых машин просто нет!

Так что цифра 900+ выглядит вполне логичной. На одной чаше весов лежит своеобразный «лоу-кост» за 700-800 тысяч, а с другой флагман за 1.2 млн.+. Чем заполнять образовавшуюся вилку? Правильно – Lada Iskra.

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