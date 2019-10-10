Lada Van не будет

Новый минивэн российской компании на базе Renault Dokker под названием Lada Van в ближайшие годы выпущен не будет. Не верьте слухам!

Напомним, совсем недавно портал «Лада.онлайн» сообщил, что продажи минивэна Lada Van должны начаться летом следующего года. По его данным, автомобиль построят на базе Renault Dokker, а дизайн модели будет напоминать Lada Vesta. При этом уточнялось, что производство такой машины наладят на первой нитке главного конвейера.

Теперь стало известно, что эта информация ложная. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской компании. Там рассказали, что появление такого автомобиля в ближайшие годы «не ожидается».