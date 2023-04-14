Автомобильный портал Motorpage
14 апр 2023

Lada Vesta с "планшетом" увидит свет

Lada Vesta с "планшетом" увидит свет

В Сети опубликовали фотографии интерьера максимальной комплектации обновленной Lada Vesta. Инсайдеры говорят, что такие машины окажутся в салонах уже в конце нынешнего года.

Пожалуй, центром композиции здесь является гигантский монитор с диагональю в десять дюймов. При этом рабочая зона дисплея будет меньше из-за крупных рамок.Еще одной "жемчужиной" является цифровая приборная панель. К сожалению, ее габариты пока неизвестны. При этом функционал позволит выводить на экран информацию с навигационного комплекса, а также изменять режимы отображения данных.

По слухам, для топовой «Весты» будет доступен двухцветный кузов. Ранее такое решение отечественный концерн применял лишь для дорестайлинговых Lada Vesta и моделей серии Black, которые отличались черной крышей и темными зеркалами заднего вида.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aston Martin DBS770 Volante Ultimate (2024)

Представлен прощальный Aston Martin DBS

14 апреля 2023

"Автотор" начал выпускать еще один китайский автомобиль

14 апреля 2023

Родстер "Крым" получит новый дизайн в ретро-стиле

14 апреля 2023

АвтоВАЗ вернул в строй мощные моторы

14 апреля 2023
BYD Han EV (2021) задний фонарь

BYD готовится представить конкурента Porsche Cayenne

14 апреля 2023
Chevrolet Corvette ZR1 2019 салон

Chevrolet Coevette будет презентован уже в этом году

14 апреля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo - haval dargo x (2022) чему равен «икс» Тест драйв
12 апреля 2023

Haval Dargo
"Чему равен «икс»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) «максимум по минимому»
Тест драйв
09 апреля 2023

Chery Tiggo 7
"«Максимум по минимуму»"
Aurus Senat - aurus senat (2019) монумент оправданных ожиданий
Тест драйв
05 апреля 2023

Aurus Senat
"Монумент оправданных ожиданий"
Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим»
Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"

Написано новостей:

3 2 8 2 2