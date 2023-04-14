Lada Vesta с "планшетом" увидит свет

В Сети опубликовали фотографии интерьера максимальной комплектации обновленной Lada Vesta. Инсайдеры говорят, что такие машины окажутся в салонах уже в конце нынешнего года.

Пожалуй, центром композиции здесь является гигантский монитор с диагональю в десять дюймов. При этом рабочая зона дисплея будет меньше из-за крупных рамок.Еще одной "жемчужиной" является цифровая приборная панель. К сожалению, ее габариты пока неизвестны. При этом функционал позволит выводить на экран информацию с навигационного комплекса, а также изменять режимы отображения данных.

По слухам, для топовой «Весты» будет доступен двухцветный кузов. Ранее такое решение отечественный концерн применял лишь для дорестайлинговых Lada Vesta и моделей серии Black, которые отличались черной крышей и темными зеркалами заднего вида.