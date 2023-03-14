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14 мар 2023

Lamborghini рассказала о конструкции преемника Aventador

Lamborghini рассказала о конструкции преемника Aventador

Компания Lamborghini поделилась некоторыми деталями конструкции кузова своего будущего суперкара. Сейчас он известен под названием LB744 и должен стать идеологическим преемником Aventador. Автомобиль во многом будет новаторским

 Фактически, здесь весь каркас кузова, включая подрамник и переднюю силовую часть, выполнен из углеродного волокна. Инженеры компании заявляют, что общая конструкция будет на 30 процентов легче той, где применяется алюминий, однако, жесткость на кручение у углепластикового каркаса – гораздо выше.

Ранее компания рассекретила состав силовой установки суперкара. Его оснастят атмосферным V12 на 6,5 литра и тремя электромоторами (два из них — на передних колёсах). Общая отдача двигателей может достигать 1015 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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