Lamborghini Urus станет гибридом

Компания Lamborghini лишит кроссовер Urus стандартного восьмицилиндрового мотора после того, как завершит разработку для него гибридной установки.

О разработке гибридной модификации заявил лично Стефан Винкельман (глава марки) в интервью одному из европейских журналов. К сожалению, мы не знаем какой-именно окажется силовая установка. Инсайдеры приводят две версии – первая гласит, что основу гибрида составит турбированный мотор V6, а потенциальная мощность составит около 600 лошадиных сил.

Другая версия выглядит более вероятной – «сердцем» гибрида станет мотор V8. К слову, у Porsche есть подобные агрегаты - в частности, 680-сильная установка использовалась на дорестайлинговом Cayenne Turbo S E-Hybrid.