Компания Land Rover представит новое поколение внедорожника Defender в конце следующего года: премьера будет приурочена к 70-годовщине появления легендарного внедорожника. Машина будет предлагаться в массе вариантов, включая полностью электрическую.

В это сложно поверить, но в Jaguar Land Rover решили сделать из настоящего покорителя бездорожья электромобиль. Машина получит единственный электромотор и блок батарей, с помощью которых будет приводить в движение все колеса. Конечно же, покупателям также будут доступны бензиновые и гибридные версии.

Нам представляется довольно сомнительной идея электрифицировать Land Rover Defender. Похоже в британской компании решили заняться электрификацией ради самого процесса и сделать экологически чистыми максимальное количество моделей, даже если это никак не оправдано.

О том каким будет следующее поколение Land Rover Defender неизвестно практически ничего. Машина должна сохранить все преимущества предшественника, но станет легче, экономичнее и комфортнее. Компания показывала концепт Defender, но позднее объявила, что серийная модель не будет иметь с ним ничего общего: в Land Rover не хотят даже публиковать скетчи. В самой компании это объясняют тем, что китайские компании тут же украдут дизайн и сделают поделку, лишь отдаленно напоминающую легендарную машину.

Следующее поколение Land Rover Defender будет очень нишевым автомобилем: в год компания планирует продавать около 10 тысяч автомобилей этой модели.