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4 мар 2025

Lanzante готовит эксклюзивный трехместный суперкар Project 95-59

Lanzante готовит эксклюзивный трехместный суперкар Project 95-59
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lanzante, известная своими доработками McLaren, готовит новыи? суперкар под названием Project 95-59, которыи? станет данью уважения легендарнои? победе McLaren в Ле-Мане 1995 года

Название модели отсылает к триумфу McLaren F1 GTR #59, принесшему культовому суперкару его главную гоночную награду. Разработкои? дизаи?на занимается Пол Хаус, известныи? по проектам McLaren P1, P1 GTR и 720S. Известно, что автомобиль получит трехместныи? салон с расположением водительского кресла по центру. Такое решение применялось в концептах McLaren F1 и Gordon Murray T.50. Новыи? суперкар будет построен на платформе одного из современных McLaren, однако конкретная модель пока не раскрывается. Lanzante обещает, что силовая установка Project 95-59 будет иметь мощность в 700 л.с. на тонну веса самои? модели. Для сравнения, McLaren 750S обладает удельнои? мощностью около 530 л.с. на тонну.

Премьера Project 95-59 состоится на Фестивале скорости в Гудвуде в этом году. Тираж модели будет ограничен, по предварительным данным, от 50 до 100 экземпляров.

При написании новости использовалась информация:
topgear

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