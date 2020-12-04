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4 дек 2020

Легендарная «Кобра» возрождается

Легендарная «Кобра» возрождается

Компания AC Cars, возрождающая в Великобритании культовый родстер Cobra, объявила о планах по выводу на рынок самой мощной модификации спорткара – она будет электрической, но мощность ее будет сопоставима с Porsche 911

Создатели говорят о необычной задаче – создать спорткар, который будет дарить ощущения, как от обычного спорткара с двигателем V8. Решением должен стать ультимативный электромотор, который развивает 625 лошадиных сил и целую тысячу ньютон-метров крутящего момента. Производитель заявляет, что до сотни машина способна ускориться менее чем за 4 секунды. Ранее упомянутый 911-й в версии Carrera тратит на то же упражнение 4.2 секунды.

При этом аккумуляторы никак не собираются модернизировать. У мощной версии будет та же 54-киловаттная батарея, что и на базовой версии. Она способна проезжать без подзарядки около 250 километров. В то же время создатели говорят, что самая мощная версия будет даже дальнобойнее обычной, правда, инженеры умалчивают о том – чем это будет достигнуто.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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