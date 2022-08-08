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8 авг 2022

Легендарные гонки по соляному озеру Бонневиль отменены

Легендарные гонки по соляному озеру Бонневиль отменены
Спешим всех успокоить – это решение единовременное, и вызвано не какими-то эпидемиями, а, всего лишь, плохой погодой.
В штат Юта, который славится своим теплым и сухим климатом, внезапно пришли дожди - в результате чего высохшее озеро оказалось покрыто слоем воды. Изначально организаторы рассчитывали, что отменить придется лишь воскресную гонку — они надеялись, что солнце и ветер осушат поверхность. Однако в воскресенье стало понятно, что ситуация не изменится к лучшему, в результате «под нож» попали все заезды, которые должны были проводиться в течение нынешней недели. 
 
К сожалению, на самом озере приключился и форс-мажор – многие гонщики приехали на озеро до погодного коллапса  и дождь застал их врасплох.  Теперь людям приходится оперативно спасать свои машины и оборудование.

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