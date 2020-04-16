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16 апр 2020

Lexus готовит 600-сильный кроссовер

Lexus готовит 600-сильный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Lexus представил концепт LF-1 Limitless более двух лет назад на автосалоне в Детройте, где его приняли за прототип внедорожника LX следующего поколения. Но теперь появилась информация о том, что автомобиль на базе концепта, как пишет Car and Driver, будет позиционироваться выше, чем LX

Новая модель будет иметь много общего с роскошным седаном LS, а его версия F получит двигатель V8 мощностью более 600 лошадиных сил. Более скромные версии кроссовера LQ получат 416-сильный мотор V6 и гибридную силовую установку мощностью 354 л.с.

Стоит отметить, что Lexus уже получил права на использование названия «LQ», а в описании концепта было сказано, что у автомобиля есть потенциал стать «будущим флагманским роскошным кроссовером». Lexus LX при смене поколений должен претерпеть значительные изменения по сравнению с нынешним автомобилем, чтобы исключить внутреннюю конкуренцию.

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За рулем

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