Льготные программы на покупку автомобилей могут быть модифицированы

Минпромторг РФ предложил увеличить максимальную цену автомобиля, по которому можно получить льготный кредит, с нынешнего 1 млн до 1,5 млн рублей, а также предоставить скидку 25% на авансовый платеж на покупку электромобиля. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе также прописано расширение действия программы «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей. Сейчас на предоставление скидки могут претендовать только семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, передает ТАСС.

«Принимая во внимание рост цен на новые автомобили, проектом постановления предлагается увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 млн рублей, что позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек», — отмечается в пояснительной записке.