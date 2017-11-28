Минпромторг опубликовал проект поправок в законодательство, в котором раскрываются подробности льготных программ автокредитования на следующий год. Ни программы обновления автопарка (утилизация), ни скидок по автокредитам в следующем году не будет.

Льготными останутся лишь программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», причем Минпромторг решил не менять схему и предоставлять скидку в размере 10% от стоимости автомобиля, указанного в кредитном договоре.

Напомним, что не так давно ФНС разъяснила, что таким образом у граждан получается доход, который подлежит 13-процентному обложению. Минпромторг пообещал подготовить соответствующие поправки в Налоговый кодекс, но пока этого так и сделал. Из федерального бюджета на эти программы планируется выделить 1,5 миллиарда рублей, в ведомстве планируют продать по двум программам около 55 тысяч автомобилей. Подняли в Минпромторге и верхнюю ценовую планку: с 1,45 до 1,5 миллиона рублей. Впрочем, список за счет этого особо не расширится, просто так в ведомстве решили компенсировать рост цен на автомобили.

А вот от предоставления 10-процентной скидки на кредит, программе, которая действует в этом году, в следующем решено отказаться. В Минпромторге говорят о том, что ставки по автокредитованию и так вернулись на уровень 2014 года.