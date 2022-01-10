Льготное автокредитование будет продлено

Постановлением правительства России программа льготного авто­кредитования, которая применяется для поддержки отрасли, продлена на текущий год. Отметим, что она претерпела и несколько важных изменений.

Изменение первое – льготы теперь распространяются на электромобили. Причем сумма скидки достаточно велика – 25 процентов от стоимости машины. Есть два нюасна – в числовом выражении скидка не должна превышать сумму в 625 тысяч рублей, а сам электромобиль должен быть собран на территории России в рамках специнвестконтракта. В данный момент таких автомобилей у нас попросту нет. Однако, первенцем может стать Kia EV6, сборка которого будет налажена в Калининграде.

Второе важное изменение – расширение категорий граждан, которым положена льгота. Если раньше в этот список включили людей, приобретающих первый авто­мобиль, семьи с детьми и сотрудников государ­ственных медицинских учреждений, то теперь были добавлены и работники образовательных учреждений.