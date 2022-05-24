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24 май 2022

Лицам с судимостью запретят работать в перевозках

Лицам с судимостью запретят работать в перевозках

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон запрещающий работать в такси лицам, которые ранее были судимы за средние, тяжкие или особо тяжкие преступления

В пояснительных записках к законопроекту указано, что люди, которые имеют судимость за разбой, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и.т.д не смогут сесть за руль такси и любых других маршрутных транспортных средств – автобусов, трамваев и поездов.

Новые правила касаются не только новых, но и действующих сотрудников, если у последних также имеется судимость, то работодатель обязан расторгнуть с ним трудовой договор. Кроме того, в соответствии с поправками, водителей, подозреваемых в совершении вышеуказанных преступлений, работодатель при наличии соответствующей информации от правоохранительных органов обязан отстранить сотрудника от работы на весь период расследования. Закон вступает в силу уже в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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