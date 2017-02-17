Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, компания Lifan в январе текущего года сумела удержать лидирующие позиции в сегменте китайских автомобилей российского рынка.

Согласно данным аналитиков АЕБ, по итогам прошлого месяца объем реализации автомобилей компании Lifan на территории РФ был зафиксирован на уровне 929 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель сократился на четверть (-25,3%). Однако, несмотря на значительно падение продаж, Lifan стал самым популярным китайским автомобильным брендом в России. В общем же зачете он занял только 20-е место.

Стоит отметить, что компания Lifan уже на протяжении шести лет подряд удерживает лидерство среди китайских брендов в России. Только за прошлый год компания сумела продать в России 17 460 своих автомобилей – на 15,4% больше, чем годом ранее.

Следом за ним с большим отрывом идет компания Chery. За отчетный период официальные дилеры автопроизводителя передали в руки своих российских клиентов 205 автомобилей, тем самым ухудшив свои январские показатели 2016 года на 26,8%. В глобальном рейтинге компания заняла 30-е место.

«Тройку» лидеров закрывает компания Geely. В первом месяце текущего года россияне приобрели 120 автомобилей этого бренда. Падение объемов реализации в годовом отношении было отмечено на уроне 78,4%. С таким показателем продаж компания сумела занять только 35-ое в общем рейтинге российского рынка.