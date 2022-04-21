Lifan вернется в Россию под брендом Livan

Пару дней назад мы писали о том, что китайский бренд Lifan ушел из России. Однако, выяснилось, что это на самом деле не так

Наши коллеги из портала «Китайские автомобили» выяснили, что Lifan имеет большие планы на российский рынок. В представительстве марки заявили, что компания взаимодействует с дилерской сетью по продажам, технической поддержке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию. Запчасти по-прежнему поставляют в страну, и на центральном складе имеется достаточный запас деталей. Колл-центры представительства также работают, а недавная невозможность связаться с офисом была вызвана техническим сбоем.

Теперь несколько слов о том, что скрывается под названием Livan. Данное наименование является экспортным вариантом названия марки Ruilan, созданной Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group. Российский «Лифан Моторс Рус» переходит под контроль Livan Technology. «В Livan Technology запланирован выпуск нескольких новых электромобилей в 2022 году. Наряду с этим, разрабатывается модельный ряд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и на электрической тяге для экспорта за пределы Китая, в том числе в Россию и СНГ», — цитируют «Китайские автомобили» заместителя гендиректора ООО «Лифан Моторс Рус» Кун Шуай.