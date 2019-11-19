Ливанцы превратили Infiniti в 1250-сильный гиперкар

Ливанская фирма Zedro Motors, базирующаяся в ОАЭ, представила свою первую модель – гиперкар Notorious. Модель построена на базе купе Infiniti G37

По словам представителей фирмы, полной переделке подвергли только кузов, а значит, 3,7-литровый бензиновый V6 не меняли на другой, однако, доработки, все же были произведены. Для двигателя предложено два варианта увеличения мощности: с базовым автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды, а с топовым – за 3,4 секунды, в котором с помощью двух турбин мощность мотора увеличена до 1250 лошадиных сил.

Что касается кузова, то он был практически создан заново, и единственным, что может намекнуть на родство с Infiniti, является форма остекления. По желанию клиента, кузов могут выполнить из стекловолокна или более дорогого и прочного карбона.