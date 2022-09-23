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23 сен 2022

Любят ли россияне свои автомобили?

Любят ли россияне свои автомобили?

Покупка машины для большинства из нас – тема серьезная, как и вложения в это предприятие. Разумеется, купленные тачки любят и лелеют… или нет?

Не так давно российские СМИ провели опрос среди российских автомобилистов, на предмет их удовлетворенности своими машинами.  Выяснилось, что более семидесяти опрошенных, все же, любят своих «железных коней». Впрочем, 2% автовладельцев ответили, что ненавидят собственные машины.

Среди причин отрицательных чувств участники опроса называют частые поломки и плохое состояние машины. Каждый пятый (22%) автомобилист рассказал, что ни любви, ни ненависти к машинам не испытывает, так как «это просто средство передвижения». 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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