Люди любят «традиционные» автомобили

Кто бы, что не говорил о развитии автомобильной промышленности в сторону электромобилей, а статистика – вещь упрямая. Именно она показывает, что простой человек, все еще голосует сердцем за обычную машину

Исследование, проведенное в Германии компанией DAT, показало, что автомобиль остается «любимым ребенком»: 80% владельцев новой машины счастливы, когда ее видят, а более 90% наслаждаются вождением и без личного автомобиля чувствуют себя ограниченными в мобильности. 40% опрошенных говорят, что приобрели машину исключительно для удовольствия.

Но если объединить владельцев новых и подержанных автомобилей, картина несколько меняется. В среднем, только один из двух человек счастлив, когда видит свое транспортное средство, и почти 20% держат автомобиль просто для удовольствия. Тем не менее подавляющее большинство (почти 80%) наслаждаются вождением, а 84% опрошенных чувствуют себя ограниченными в мобильности без машины.