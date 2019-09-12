Люди перестали гоняться за автомобильными брендами

Американская исследовательская организация Institute for Business Value вывела интересную тенденцию - бренд, при выборе автомобиля, скоро потеряет свое значение

Cпециалисты IBM опросили 11,5 тыс. автомобилистов и около 1,5 тыс. человек, занимающих руководящие должности в автомобильных компаниях. Как показало исследование, в 2030 г. транспортную отрасль ждут существенные изменения.

Так, около половины опрошенных (48%) заявили, что примерно через 10-12 лет сам бренд перестанет иметь для них решающее значение. На первое место выйдут такие факторы, как цена автомобиля и его удобство. Утрате ценности бренда также поспособствует развитие сервисов совместного использования машин и беспилотных технологий. В IBM предполагают, что в 2030 г. порядка 15% автомобилей во всем мире будут ездить в полностью автоматическом режиме. Отсюда можно вывести теорию того, что управляемость, мощность и внешний вид, потеряют свой приоритет. При выборе автомобиля покупателям будет более важен пользовательский опыт, персонализация, а также самодиагностика и самообучение