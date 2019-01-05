Люксембург радикально борется с пробками

Решать проблемы дорожного движения можно разными способами: строить больше дорог, вводить тарификацию на въезд в город и т.д. В свою очередь, власти Люксембурга ввели радикальное решение

Правительство Великого Герцогства Люксембург старается уделять внимание окружающей среде, и при этом пытается преодолеть одни из худших пробок в мире, сообщает The Guardian. Плата за проезд на поезде, трамвае и автобусе будет отменена следующим летом в соответствии с планами переизбранного коалиционного правительства во главе с Ксавье Беттелем, который был приведен к присяге на второй срок в качестве премьер-министра.

Да, вы не ослышались, будет введен полностью бесплатный проезд на общественном транспорте, включая поезда. Кстати, этот эксперимент начался еще этим летом, когда правительство отменило плату за пользование общественным транспортом детям и молодым людям в возрасте до 20 лет. Остальным же за поездку продолжительностью до двух часов нужно выложить всего 2 евро, и эта плата в стране площадью всего 2590 кв. км покрывает почти все поездки.