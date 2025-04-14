Lotus сократит до 270 сотрудников в Великобритании

Британская компания Lotus объявила о масштабной реструктуризации бизнеса, которая приведет к сокращению до 270 рабочих мест в Великобритании

Это решение обусловлено нестабильными рыночными условиями, включая введение новых пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей в США, а также падением спроса на спортивные автомобили в целом. Руководство не намерено переносить производство своих спорткаров из Великобритании, но при этом подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества с материнским концерном Geely. В первую очередь, речь идет о заимствовании технологий у китайцев.

Ранее компании уже приходись идти на крупные сокращения. В ноябре прошлого года было уволено 94 сотрудника, что стало ответным решением после подсчета убытков на 200 млн долларов по итогам первой половины 2024 года. Lotus не связывает плохие продажи с переходом на электрификацию, а напротив, активно инвестирует деньги в разработку новых моделей с электрическими силовыми установками. Возможно, после недавнего ослабления британским правительством мер по достижению «нулевых выбросов», компания частично пересмотрит стратегию, но никаких анонсов пока не было.