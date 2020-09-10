Lucid Motors выпустил электромобиль с самым большим запасом хода

Американо-китайская компания Lucid Motors представила новый электрокар под названием Air. Продажи автомобиля стартуют в следующем году. Изначально купить можно будет только топовые версии электрокара

Старшая версия машины называется Air Dream Edition и стоит 169 тыс. долларов. Автомобиль получил два электромотора мощностью 1095 сил. Разгон до сотни у новинки занимает 2,5 секунды. Запас хода — 810 километров. К примеру, самая дальнобойная версия Tesla Model S под названием Long Range Plus на одном заряде проезжает 650 километров.

Во втором квартале 2021 начнутся продажи модификации Lucid Air Grand Touring с двумя электромоторами суммарной мощностью 800 лошадиных сил. Запас хода такой версии превысит 830 километров. Разгон до сотни у машины составляет 3 секунды. Максимальная скорость полноприводного электрокара — 270 км в час. В конце же следующего года откроется прием заказов на версию Air Touring. Такой электрокар стоит 95 тыс. долларов. Автомобиль мощностью 620 л.с. может проехать без подзарядки 653 километра.