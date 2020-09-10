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10 сен 2020

Lucid Motors выпустил электромобиль с самым большим запасом хода

Lucid Motors выпустил электромобиль с самым большим запасом хода
Автор фото: фирма-производитель

Американо-китайская компания Lucid Motors представила новый электрокар под названием Air. Продажи автомобиля стартуют в следующем году. Изначально купить можно будет только топовые версии электрокара

Старшая версия машины называется Air Dream Edition и стоит 169 тыс. долларов. Автомобиль получил два электромотора мощностью 1095 сил. Разгон до сотни у новинки занимает 2,5 секунды. Запас хода — 810 километров. К примеру, самая дальнобойная версия Tesla Model S под названием Long Range Plus на одном заряде проезжает 650 километров.

Во втором квартале 2021 начнутся продажи модификации Lucid Air Grand Touring с двумя электромоторами суммарной мощностью 800 лошадиных сил. Запас хода такой версии превысит 830 километров. Разгон до сотни у машины составляет 3 секунды. Максимальная скорость полноприводного электрокара — 270 км в час. В конце же следующего года откроется прием заказов на версию Air Touring. Такой электрокар стоит 95 тыс. долларов. Автомобиль мощностью 620 л.с. может проехать без подзарядки 653 километра.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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