Lucid отзывает свои автомобили из-за очень горячих сидений

Стало извсетно, что компания Lucid отзывает 1267 проданных экземпляров электрического седана Air в связи с неконтролируемым обогревом задних сидений

Несколько владельцев пожаловались, что задний диван обуглился и даже один из них получил ожог пальца, когда прикоснулся к сиденью. Компания подтвердила проблему и отметила, что перегрев происходит только в определенных случаях во время стоянки, когда бортовая электроника может отключить контроль температуры заднего дивана. Проблема решается путем обновления программного обеспечения.

Напомним, что Lucid Air выпускается с 2018 года и в зависимости от версии оснащается электромоторами суммарной мощностью от 480 л.с. до 1234 л.с. На российском рынке неофициально доступны полноприводные версии с электромоторами суммарной мощностью 800 л.с. и максимальным запасом хода в 830 км.