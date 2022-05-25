Лукойл полностью выкупил сеть АЗС Shell

Компания «Лукойл» официально объявила о завершении сделки по приобретению российских активов концерна Shell — ООО «Шелл Нефть»

Главный пункт - одним из условий сделки было сохранение «Лукойлом» рабочих мест для бывших сотрудников Shell. Собственно, российская топливная компания заявила, что все сотрудники ООО «Шелл Нефть» останутся на своих позициях. В целом, уже бывшая заправочная сеть Shell насчитывала 411 станций по всей России, более того российской стороне отошел и ГСМ-завод, который располагается в Торжке (производственная мощность – 200 миллионов литров в год).

Надо сказать, что Shell уже официально заявил, что помимо прекращения торговой деятельности в России выходит из национальных нефтегазовых проектов «Северный поток 2» и «Сахалин 2».