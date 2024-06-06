Luxeed S9 от Chery и Huawei показали на официальных фото

Китайская марка Luxeed, созданная в сотрудничестве Chery и Huawei, опубликовала несколько изображенией свой будущей новинки - электрического кроссовера S9. Это будет вторая модель в линейке Luxeed после седана S7. Ожидается, что обе модели появятся в будущем на российском рынке

Luxeed S9 представляет собой конкурента Tesla Model Y. При этом предполагаемый ценовой диапазон кроссовера от 300 000 до 400 000 юаней (3 760 000 - 5 014 000 рублей). По форме кузова и по габаритам они также очень похожи. Видно, что S9 получил ту же оптику, что и седан S7. Она оформлена в виде лепестков, соединяющихся по всей ширине кузова тонкой светодиодной полосой. Известно, что кроссовер получит 20-дюймовые колесные диски с шинами Pirelli Scorpion размерностью 255/50. Можно также заметить лидар, разработанный Huawei, скрытые дверные ручки и небольшой спойлер на дверце багажника. В салоне будут отдельные экраны приборной панели и мультимедийной системы, беспроводная зарядка для двух устройств, а также трехспицевой овальный руль.

Стандартный заднеприводный Luxeed S9 получит один электромотор мощностью 288 л.с., а более дорогой полноприводный два электродвигателя суммарной мощностью 489 л.с. Также в зависимости от комплектации будут предложены три батареи емкостями 62, 82 или 100 кВт*ч. Запас хода пока не разглашается.