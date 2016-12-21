Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния luxury-сегмента первичного автомобильного рынка в России в ноябре текущего года.

По данным аналитиков агентства, в прошлом месяце объем реализации автомобилей люкс-класса был зафиксирован на уровне 77 экземпляров, что более чем на четверть (+26%) превышает результаты ноября 2015 года. По итогам минувших одиннадцати месяцев в России было продано 1 116 автомобилей luxury-сегмента. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 4%.

В структуре ноябрьских продаж в данном сегменте наибольшая доля (59,7%) приходится на одну модель – немецкий Mercedes-Benz Maybach S-Class. В количественном выражении объем продаж этого автомобиля составил 46 экземпляров.

Второе место во внутреннем рейтинге сегмента с долей в 27,3% занимают автомобили британского бренда Bentley. За месяц компания передала в руки своих российских клиентов 21 автомобиль.

Кроме того, за отчетный период на территории РФ было зарегистрировано шесть новых автомобилей британской компании Rolls-Royce и четыре новых машины от итальянского бренда Maserati.