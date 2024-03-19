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19 мар 2024

Lynk & Co готовит к дебюту электромобиль Zero

Lynk & Co готовит к дебюту электромобиль Zero

Китайская компания Lynk & Co в ближайшее время представит электромобиль под названием Zero. Фактически он станет немного переработанной версией Zeekr 001

Это неудивительно, ведь два этих бренда находятся во власти одного концерна Geely. В основе конструкции будет та же платформа и по габаритам автомобили будут сопоставимы. Ожидается, что длина примерно составит 5 м., ширина - 2 м., а колесная база - 3 м. О силовой установке пока ничего неизвестно, но напомним, что Zeekr 001 предложен как с одним электромотором на 422 л.с., так и с двумя с суммарной мощностью 789 л.с.

Судя по шпионским снимкам, Zero получит внешний облик недавно представленного Lynk & Co 07 EM-P. Разница будет заключаться только в бамперах - у “электрички” воздухозаборник значительно уже. Предположительно, салон также не будет сильно отличаться от “семерки”. На передней панели установлено два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы, а управляться вся электроника должна системой Lync Flyme Auto Meizu HMI.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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