Автомобильный портал Motorpage
14 окт 2024

Lynk & Co представил свой первый электрокар 02 для европейского рынка

Lynk & Co представил свой первый электрокар 02 для европейского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Lynk & Co, созданная Geely и Volvo, представила свой первый электрокар для европейского рынка под индексом 02. Им оказался кроссовер Lynk & Co Z02, который также до конца года дебютирует на родном рынке

Дизайн новинки выполнен в стиле бренда, который выражается в передней светодиодной оптике, состоящей из вертикальных парных полос. Также данная модель отличается задними фонарями, которые выполнены в виде “утиного хвоста”. Точные габариты автомобиля: 4640/1845/1573 мм., а колесная база - 2755 мм. На выбор предложены 19- или 20-дюймовые колесные диски. Внутри располагается два экрана “приборки” и мультимедийной системы. Привлекают внимание руль с приплюснутой нижней частью, отсутствие центрального тоннеля, а также интересная отделка сидений.

Lynk & Co Z02 оснащен 272-сильныс электромотором. Привод может быть только задний. Емкость аккумулятора - 66 кВт*ч. Максимальный запас хода - 445 км. Заявленный разгон до “сотни” - 5,5 с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mopar покажет на SEMA новый масл-кар с классическим дизайном

14 октября 2024
BYD Denza N9 (2025)

BYD опубликовал изображения нового большого кроссовера Denza N9

14 октября 2024
Alpine A390 Beta Concept (2024)

Alpine показала, как может выглядеть новый электрический фастбек A390_β

14 октября 2024

Honda построила завод по выпуску электрокаров в Китае

14 октября 2024
Tesla CyberCab

Компания Tesla провела презентацию своего роботакси

11 октября 2024
Lexus LX 700h (2025)

Lexus LX стал гибридом и получил внедорожные опции

11 октября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) в экспортном исполнении Тест драйв
14 октября 2024

Jaecoo J8
"В экспортном исполнении"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) универсальность с немецким акцентом
Тест драйв
10 октября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC JS6: Универсальность с немецким акцентом"
Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) респектабельный драйв
Тест драйв
07 октября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Респектабельный драйв"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 9 6