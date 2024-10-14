Lynk & Co представил свой первый электрокар 02 для европейского рынка

Китайская компания Lynk & Co, созданная Geely и Volvo, представила свой первый электрокар для европейского рынка под индексом 02. Им оказался кроссовер Lynk & Co Z02, который также до конца года дебютирует на родном рынке

Дизайн новинки выполнен в стиле бренда, который выражается в передней светодиодной оптике, состоящей из вертикальных парных полос. Также данная модель отличается задними фонарями, которые выполнены в виде “утиного хвоста”. Точные габариты автомобиля: 4640/1845/1573 мм., а колесная база - 2755 мм. На выбор предложены 19- или 20-дюймовые колесные диски. Внутри располагается два экрана “приборки” и мультимедийной системы. Привлекают внимание руль с приплюснутой нижней частью, отсутствие центрального тоннеля, а также интересная отделка сидений.

Lynk & Co Z02 оснащен 272-сильныс электромотором. Привод может быть только задний. Емкость аккумулятора - 66 кВт*ч. Максимальный запас хода - 445 км. Заявленный разгон до “сотни” - 5,5 с.