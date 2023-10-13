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13 окт 2023

Lynk&Co готовится к старту продаж седана 03++

Lynk&Co готовится к старту продаж седана 03++
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Lynk&Co, являющаяся совместными предприятием Geely и Volvo, 19 октября выведет на китайский рынок флагманскую версию седана Lynk&Co 03++

Такая версия получит “спортивные” обвесы, а также крупный спойлер над крышкой багажника. Габариты также немного изменились: 4697/1843/1456 мм., а колесная база - 2730 мм. Штатно автомобиль комплектуется 19-дюймовыми колесными дисками. Снаряженная масса автомобиля - 1654 кг. Информации об изменениях в салоне на данный момент нет.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 349 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 250 км/ч. Другие технические характеристики пока не раскрываются. Напомним, что ранее самая дорогая версия оснащалась 2,0-литровым мотором на 265 л.с. и 380 Нм. Разгон до “сотни” составляет - 5,7 с. Мотор комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.  

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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