В сети появились официальные фотографии третьей модели суббренда Lynk&Co, принадлежащего компании Geely, седана с индексом «03»

Любопытно, что буквально несколько дней назад был рассекречен футуристичный седан «02», но третья модель выглядит традиционно и, кажется, готова к тому, чтобы в ближайшее время стать серийной.

У Lynk&Co 03 весьма дружелюбная внешность, выполненная в едином стиле с кроссовером 01. У него «многоэтажная» передняя часть, овальные фары, затемненные передние и средние стойки, задние стойки, напоминающие акулий плавник.

В салоне в глаза бросается полностью цифровая приборная панель, развернутая к водителю центральная консоль с большим экраном мультимедийной системы, скошенный в нижней части мультируль.

Как и кроссовер Lynk&Co 01, «трешка» будет построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которая была разработана Volvo и Geely. Судя по всему серийная версия Lynk&Co получит те же силовые агрегаты, что и кроссовер: на старте продаж это будет гибридная силовая установка, объединяющая 1,5-литровый турбомотор и электродвигатель. Затем, к ней должен присоединиться 4-цилиндровый турбомотор Volvo, а последним вариантом станет полностью электрическая версия.

В начале все модели Lynk&Co будут опробованы на китайских потребителях, а затем суббренд планирует выйти на европейский рынок. Всего в модельный ряд Lynk&Co должно войти пять моделей.