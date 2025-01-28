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28 янв 2025

Maextro показала “крабовую походку” седана S800

Maextro показала “крабовую походку” седана S800
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Maextro, созданная в сотрудничестве Huawei и JAC, готовит к выводу на рынок роскошный седан S800. Для подогрева интереса к модели, компания опубликовала видео-ролик, демонстрирующий способность седана объезжать препятствия, используя “крабовую походку”

Примечательно, что в качестве препятствий используется главный конкурент S800 - Mercedes-Maybach S-класса. В ролике можно увидеть, как седан плавно объезжает все стоящие на месте автомобили, демонстрируя систему полноуправляемым шасси (позволяет одновременно поворачивасть все колеса). Но многие могут возразить, отметив, что такая же технология присутствует и в Майбахе. Разница заключается только в том, что задние колеса S800 могут поворачиваться на угол до 16 градусов, а у S-класса максимум на 10 градусов. К тому же, режим “краба” может быть сопряжен с автопилотом и системами безопасности, которые позволят избежать непредвиденного столкновения. Судя по опубликованной информации этот режим будет доступен по умолчанию во всех комплектациях.

Продажи Maextro S800 должны начаться в этом году. Предварительно модель оценивают от 1 млн юаней, что эквивалентно 13,4 млн рублей. Автомобиль будет предложен в двух модификациях: электрической с тремя моторами общей мощностью 864 л.с. и гибридной на 530 л.с. и запасом хода на электротяге до 371 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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