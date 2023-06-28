Магистраль между Москвою и Казанью откроют уже в этом году

Строящаяся трасса М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань готова на 70%, движение по ней от столицы до Казани будет открыто до конца года.

Интересный факт, что помимо дорожной инфраструктуры будет запущена и вспомогательно-сервисная линия. К декабрю вдоль дороги будут работать 16 многофункциональных зон сервиса (МФЗ).

В эти комплексы помимо АЗС и придорожных кафе для водителей откроют магазины, санитарные зоны, детские комнаты, парковки, площадки для выгула животных и другие инфраструктурные объекты, которые могут понадобиться во время путешествия на автомобиле.