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28 июн 2023

Магистраль между Москвою и Казанью откроют уже в этом году

Магистраль между Москвою и Казанью откроют уже в этом году

Строящаяся трасса М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань готова на 70%, движение по ней от столицы до Казани будет открыто до конца года.

Интересный факт, что помимо дорожной инфраструктуры будет запущена и вспомогательно-сервисная линия. К декабрю вдоль дороги будут работать 16 многофункциональных зон сервиса (МФЗ).

В эти комплексы помимо АЗС и придорожных кафе для водителей откроют магазины, санитарные зоны, детские комнаты, парковки, площадки для выгула животных и другие инфраструктурные объекты, которые могут понадобиться во время путешествия на автомобиле.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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